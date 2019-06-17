Полоска качества: цветовая маркировка укажет на вред и пользу продуктов

Россияне познакомятся с пищевым "светофором" осенью

В октябре планируется принять ГОСТ, согласно которому производители будут добровольно наносить на продукты цветовую маркировку ("светофор"), информирующую о содержании соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров.

Как пишут "Известия", на продуктах появятся графические предупреждения в виде красной, желтой и зеленой полосок. Последняя полоска означает нормальный уровень критически значимых пищевых веществ. Например, если в 100 граммах мясной продукции имеется 0,12 грамма соли или меньше, то на упаковке можно будет увидеть зеленый цвет "светофора".

Полоски не планируется наносить на сырье, питьевую воду, продукты с однородным составом (например, сахар или сливочное масло) и пищевые добавки. Новая маркировка также не появится на кондитерских изделиях, сладких напитках и сырах, поскольку они содержат заведомо много критически значимых веществ.

Замглавы ФИЦ питания и биотехнологии (разработчик ГОСТа) Алексей Камбаров допустил, что со временем маркировка "светофор" станет обязательной для производителей. По его мнению, это нововведение обратит внимание граждан на их питание и поможет увеличить продолжительность жизни россиян.