41-летняя Екатерина Климова разводится с третьим мужем

Поговаривают, что Месхи закатывал жене скандалы

Екатерина Климова и Гела Месхи разводятся. Документы о расторжении брака артисты подали еще в мае.

"Иск поступил 27 мая. 10 июня была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц", - пишет "СтарХит" со ссылкой на Хамовнический суд столицы.

На слушании судья решит, с кем останется дочь пары трехлетняя Изабелла. Также затронут вопросы имущества. Известно, что Екатерина и Гела жили в доме, который актрисе достался от предыдущего брака, также у них имеется квартира, но и это недвижимость принадлежала Климовой.

Артистов давно подозревали в размолвке. Однако оба опровергали любые сплетни на эту тему. Знакомые пары рассказывали, что у Месхи сложный характер, 33-летний актер закатывал скандалы по поводу и без, плюс зарабатывал гораздо меньше звездной жены. Предположительно, это и стало причиной расставания. Однако Гела неоднократно уверял, что единственной проблемой семьи являются разные графики работы.

Климова и Месхи познакомились на съемках фильма "Волчье солнце". Пара прожила вместе три с половиной года. У них подрастает совместная дочь Изабелла, но у Климовой есть еще трое детей от предыдущих двух союзов.