Сирийские беженцы вернулись к нормальной жизни в Латакии

Люди получили бесплатную медицинскую помощь и питание

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гумпомощь в центры временного размещения в сирийской Латакии. Туда продолжают прибывать беженцы из Идлибской зоны деэскалации. На оккупированных боевиками территориях люди голодали и были лишены доступа к лекарствам. Сейчас они получают бесплатную медицинскую помощь и питание.

- Двое моих сыновей и племянники погибли на фронте. Боевики убивали и брали в плен, требовали выкуп.

И таких историй здесь - сотни. У каждого война нарушила привычный уклад жизни, забрала самое дорогое: кров и близких.

"В Идлибе боевики держали нас в заложниках и постоянно требовали денег. За воду, за еду, за электричество. С теми, кто не соглашался, разговор был короткий", - сказала Матер Тариф.

В центрах временного размещения, открытых во многих сирийских городах, проживают тысячи человек. В этом - из Идлиба.

"Из Идлиба уехали очень много семей. Сейчас в Латакии проживает семь с половиной тысяч беженцев. В Хаме - 11 тысяч. Также в Хомсе, Дамаске и других городах. Наша задача - вернуть людей домой. Этот процесс начнётся, как только обстановка в Идлибе нормализуется", - заявил губернатор провинции Идлиб Фади Сахун.

В центрах в основном - женщины и дети. Скромный быт, но, вместе с тем есть все необходимое: отдельные комнаты, кухня. "Сейчас всё хорошо. Есть крыша над головой. Живём дружно", - рассказала Хана Курак.

Помогают и российские военные. Продуктовые наборы, матрасы и одеяла. Подарки для самых маленьких. Юные обитатели центра получают школьные наборы. Здесь тетради, карандаши, фотографии мультгероев. Но более интересно и познавательно - урок географии. Изучаем мировые столицы: Париж, Лондон, Москва. Пусть учебный год и закончен, но пополнить багаж знаний никогда не повредит.

"Мы занимаемся прямо здесь, в центре. У нас есть учебники, тетради. Сегодня получили новые комплекты - спасибо!" – поблагодарил Асфан Махмуд.

Российские военные, тем временем, спешат уже в другой центр, где также ждут помощи и поддержки.

"Помощь необходима, потому что люди имеют проблемы не только в материально-бытовом плане. Их нужно поддержать психологически", - представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Смолинский.

Военные врачи принимают пациентов. Многие беженцы не обращались за медпомощью несколько лет. У медиков всегда с собой самые необходимые лекарства. Но иногда важнее просто доброе слово, когда даже трудности перевода отступают на второй план.

- Благодарим вас за всё!

Павел Прокопенко, Алексей Комаров. "ТВ Центр". Сирия.