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Из США посыпались угрозы после атаки на танкеры в Оманском заливе

08:31
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Американцы задумались об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке

США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы после атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, речь идет об отправке зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей. Окончательное решение не принято. Как отмечается, Дональд Трамп обсудит этот план со своими советниками в ближайшие дни.

Инцидент произошел в минувший четверг, после серии взрывов танкеры загорелись. Вашингтон возложил ответственность за нападение на Тегеран. Американские военные утверждают, что у них есть некие доказательства, отмечает "ТВ Центр". Распространили даже черно-белую пленку сомнительного качества, на которой якобы иранские моряки снимают неразорвавшуюся мину с японского танкера. Однако они не убедили даже партнеров США. И вот теперь госсекретарь Майк Помпео грозит Тегерану ответными мерами, в интервью телекомпании СBS он не исключил применения военной силы. Хотя заявил, что президент этого не хочет.

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