Трампу грозит опасность после скандала с New York Times

В США пытаются оживить тему пресловутого вмешательства Москвы в американские выборы

В США набирает обороты противостояние Дональда Трампа и газеты The New York Times в связи с публикацией на страницах газеты о кибератаках Вашингтона на российскую энергосистему. Издание, которое после выхода статьи глава Белого дома назвал коррумпированным СМИ и обвинил в госизмене, сделало резкое заявление. Там ответили, что такие обвинения в адрес прессы делать опасно. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Статья о попытках взлома появилась перед саммитом G20 в Осаке, в ходе которого ожидается встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. А в самих США уже в следующем году - выборы президента. По мнению аналитиков, усилия NYT направлены на то, чтобы оживить тему пресловутого вмешательства Москвы в американские выборы. В статье говорится о том, что такой электронной агрессией Соединенные Штаты якобы ответили на схожие действия группы российских хакеров. В течение последнего года Вашингтон внедрял вредоносное программное обеспечение во внутренние сети российских электростанций, чтобы собрать информацию об их устройстве и получить возможность отключать некоторые элементы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен