Шепелева растерзали на ТВ в годовщину смерти Фриске

Телеведущий не пришел ни на одно шоу

15 июня была четвертая годовщина смерти Жанны Фриске. Родственники, друзья и поклонники певицы горевали в соцсетях, сходили на кладбище и даже успели посетить пару-тройку ток-шоу. Возлюбленный звезды Дмитрий Шепелев во всем этом не участвовал.

Телеведущий не стал выставлять свои чувства на публику. В его Instagram 15 июня не было ни одной заметки. Поклонники даже одобрили тихую скорбь Дмитрия. Однако, когда стало известно, что Шепелев не посетил могилу своей гражданской жены, народ возмутился. Люди ждали, что Дмитрий появится на кладбище на следующий день, но вскоре стало ясно, что Шепелев просто проигнорировал годовщину смерти Фриске.

Отец певицы Владимир в ходе одного из шоу прояснил ситуацию. Он заявил, что вдовец за четыре года не был ни разу на могиле своей любимой. Кроме того, якобы Дмитрий даже сыну Платону не показывал, где похоронена его мама.

Отметим, что о скандале в семье Фриске известно только со слов родных Жанны. Шепелев никак не комментирует происходящее. Его молчанием в очередной раз воспользовалась семья Фриске. Родные певицы постарались посетить как можно больше ТВ-программ, посвященных годовщине смерти артистки, и на каждом шоу они рассказывали о недостойном поведении Дмитрия.

К примеру, по словам сестры Жанны Натальи, примерно через полгода после похорон вдовец закатил грандиозный скандал. "Шепелев почти довел до сердечного приступа папу. Унизил на весь двор маму. Я с плачущими глазами задала ему вопрос: "Дима, за что ты так с нами?" На это он мне ответил: "Вы два года меня унижали!" - припомнила Наталья.

В свою очередь Владимир Фриске и вовсе словесно растерзал зятя. Обвинив его даже в незаконном проникновении в квартиру Жанны. "Он пришел и сказал: "Буду ломать дверь в квартиру, потому что там доля Платона". Какое имеет право?" - посетовал отец певицы.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Певица страдала от опухоли мозга. У Фриске остался сын Платон, который сейчас живет с отцом Дмитрием Шепелевым.