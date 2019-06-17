Мощная новинка: два истребителя МиГ-35 заступили на боевое дежурство

Корпорация "МиГ" надеется на новый контракт с Минобороны

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первые два истребителя МиГ-35. До конца текущего года ожидается поступление еще четырех таких самолетов.

Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что за последние три года его предприятие совершило "серьезный рывок" по программе МиГ-35. "В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны", - цитирует Тарасенко РИА Новости.

По его словам, корпорация надеется подписать с Минобороны еще один контракт на поставку МиГ-35.

МиГ-35 – российский легкий истребитель поколения "4++", чьи характеристики приближены к пятому поколению. Он способен обнаруживать и сопровождать около 30 воздушных целей на расстоянии до 160 километров. Самолет может поразить шесть воздушных и четыре наземных цели одновременно. Ожидается, что новинка заменит истребители Су-27 и МиГ-29.

Испытания истребителя начались в 2017 году. За его создание корпорацию "МиГ" признали победителем в номинации "ОКБ года" в конкурсе "Авиастроитель года". 29 стран проявили заинтересованность в покупке МиГ-35.