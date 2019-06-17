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Мощная новинка: два истребителя МиГ-35 заступили на боевое дежурство

08:55
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Корпорация "МиГ" надеется на новый контракт с Минобороны

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первые два истребителя МиГ-35. До конца текущего года ожидается поступление еще четырех таких самолетов. 
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Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что за последние три года его предприятие совершило "серьезный рывок" по программе МиГ-35. "В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны", - цитирует Тарасенко РИА Новости

По его словам, корпорация надеется подписать с Минобороны еще один контракт на поставку МиГ-35. 

МиГ-35 – российский легкий истребитель поколения "4++", чьи характеристики приближены к пятому поколению. Он способен обнаруживать и сопровождать около 30 воздушных целей на расстоянии до 160 километров. Самолет может поразить шесть воздушных и четыре наземных цели одновременно. Ожидается, что новинка заменит истребители Су-27 и МиГ-29. 

Испытания истребителя начались в 2017 году. За его создание корпорацию "МиГ" признали победителем в номинации "ОКБ года" в конкурсе "Авиастроитель года". 29 стран проявили заинтересованность в покупке МиГ-35. 

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