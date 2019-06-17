Ученых испугал уровень загрязнения реки Темзы

Экологи из проекта "Тара" поделились результатами поездки в Лондон

Научная экологическая экспедиция отправилась на яхте "Тара" из Лондона в Гамбург. Крупный европейский исследовательский проект должен дать ответ на вопрос: как остановить загрязнение природной среды пластиковыми отходами. Учёные намерены обойти почти всё побережье Европы, собирая данные, которые помогут решить проблему.

Согласно последним исследованиям экологов, современный человек в неделю в среднем съедает около пяти грамм пластика. Это приблизительный вес кредитной карты. Но это не то, что вы случайно откусили, а то, что уже есть в самой пище. Например - в рыбе, которая питается микроорганизмами. А они, в свою очередь, живут в том мусоре, который попадает в акваторию их обитания. В итоге в самой рыбе есть частицы пластиковых отходов. И эти пищевые цепочки очень широки.

Проблему взялись решать европейские учёные. Костяк команды - французы, которые погрузились на яхту "Тара" и отправились в долгое путешествие собирать научные данные. Первая крупная остановка для исследований - Лондон.

"Здесь мы ставим сеть, толщиной всего в 25 микрон, очень плотную, чтобы поймать частицы пластика, которые не видны невооруженным глазом", - сказал научная сотрудница экспедиции Александра Тер Халле.

Продукты распада пластиковых бутылок, пакетов, зубных щёток, ручек, соломинок для коктейлей и прочих "подарков" человека природе. И вот так в мировой океан попадает около восьми миллионов тонн только пластикового мусора каждый год. Из них 600 тысяч тонн плавает в европейских водах. Раньше учёные считали, что со временем эти продукты разлагаются. Так оно и есть, но проблема в том, что параллельно идёт заражение биосреды на микроуровне. Всё это и намерена в деталях исследовать экспедиция "Тара". На судне работает полноценная микробиологическая лаборатория.

Подробности смотрите в репортаже Сергея Псурцева.