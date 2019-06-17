На Украине разгорелся новый скандал между раскольниками

Филарету, который собирает всеукраинский собор, пригрозили анафемой

На Украине разгорается новый конфликт - на этот раз между раскольниками. Бывшему руководителю так называемого Киевского патриархата Филарету пригрозили анафемой те, кто прежде выступал на его стороне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Все дело в том, что он созывает всеукраинский собор, и хочет выйти из неканонической структуры Православной церкви Украины. Остальные раскольники считают ее автокефальной. А вот, по мнению Филарета, никакой независимости в итоге нет. Наоборот, после манипуляций с томосом украинская церковь попала в полное подчинение Константинополю. Идею автокефалии, напомню, агрессивно продвигала прежняя киевская власть и лично Петр Порошенко.

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