В Волгограде размыло построенный для ЧМ стадион

Местные власти не смогли решить проблему после похожей аварии в прошлом году

Мощные ливни, град и штормовой ветер. В Ингушетии, на Сахалине и Камчатке ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Волгоградской области накануне порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Автомобили с трудом передвигались по затопленным дорогам. Снова, как в прошлом году, из-за обильных осадков размыло склон у футбольного стадиона. Опасный участок оцепили, а местные власти думают, как укрепить берег и уберечь стадион от разрушения.

Больше всего от непогоды пострадала Ингушетия. В Назрани ливневые канализации не справились с потоками воды. Улицы города превратились в настоящие реки. Жителям пришлось передвигаться по колено в воде. Помимо этого, несколько машин провалились в ямы. По меньшей мере в 20 домах оказались затоплены первые этажи. По данным синоптиков, дождливая погода в республике продержится еще несколько дней.

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