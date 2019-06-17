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Огород тебе в помощь: бедных россиян предложили оставить без господдержки

09:41
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Региональные власти по-своему видят борьбу с нищетой

Российские чиновники, отчитываясь о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности в России, выдвинули свои предложения по борьбе с нищетой.  
Медведев рассказал о борьбе с бедностью в России

"Известия" изучили документы, подготовленные чиновниками из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей. Региональные власти пришли к выводу, что первым делом для снижения числа малоимущих необходимо изменить критерии нуждаемости. В частности, предлагается лишить пособий тех граждан, которые могут без них обойтись. Освободившиеся средства предлагается отдать действительно бедным гражданам. 

Самое кардинальное решение изобрели чиновники Ивановской области. Они призвали выявить "ленивых" бедных, "которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)". 

Власти Томской области предложили учитывать кредиты, а также доходы от садоводства и огородничества при определении дохода семьи. Кроме того, местные чиновники не хотят помогать людям, которые не выполнили условия соцконтракта (например, воспользовались пособием, но не прошли курс повышения квалификации или не устроились на работу). 

В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже решили не выплачивать пособия россиянам, имеющим яхту, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачи (более 40 квадратных метров на члена семьи). 

Большинство региональных чиновников намерены отказать в господдержке "мнимым" бедным, которые находятся в сфере "серой" занятости. 

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов назвал циничной идею о том, чтобы лишить государственной помощи огородников. По его словам, люди не могут оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ овощами со своей грядки. Принцип "отнять у недостаточно бедных и отдать нищим" не отразится на уровне благосостояния россиян, уверен Сафонов. Он предложил решать проблему бедности, создавая дополнительные рабочие места и повышая спрос на труд. 

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