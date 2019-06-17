ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии "Кинотавра"

09:45
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Наряд подчеркивал идеальную фигуру актрисы

В Сочи вечером 16 июня состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр". Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.

На открытии отметились Катерина Шпица, Мария Кожевникова, Равшана Куркова, Наталья Бардо, Любовь Толкалина и другие звезды российского кино. Затмила всех 34-летняя Юлия Пересильд. Актриса появилась на дорожке в длинном голубом платье из легкой ткани.

Наряд подчеркивал идеальную фигуру Юлии, чем Пересильд воспользовалась по полной, не надев белье. Смелый поступок оценили модные эксперты.

 

"Холодный небесно -голубой цвет очень подходит Юле, к её волосам и цвету кожи. И мне нравится красный акцент на губах. Здесь все продумано до мелочей", - заявила дизайнер Ксения Князева в беседе с Kp.ru, отметив, что Юлия выглядела достойно.

Напомним, "Кинотавр" проходит с 1990 года, с 1991-го фестиваль страивают в Сочи. В 2019 году главный приз получил фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова.

Новости по теме
Актриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.