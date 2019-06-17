Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии "Кинотавра"

Наряд подчеркивал идеальную фигуру актрисы

В Сочи вечером 16 июня состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля "Кинотавр". Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.

На открытии отметились Катерина Шпица, Мария Кожевникова, Равшана Куркова, Наталья Бардо, Любовь Толкалина и другие звезды российского кино. Затмила всех 34-летняя Юлия Пересильд. Актриса появилась на дорожке в длинном голубом платье из легкой ткани.

Наряд подчеркивал идеальную фигуру Юлии, чем Пересильд воспользовалась по полной, не надев белье. Смелый поступок оценили модные эксперты.

"Холодный небесно -голубой цвет очень подходит Юле, к её волосам и цвету кожи. И мне нравится красный акцент на губах. Здесь все продумано до мелочей", - заявила дизайнер Ксения Князева в беседе с Kp.ru, отметив, что Юлия выглядела достойно.

Напомним, "Кинотавр" проходит с 1990 года, с 1991-го фестиваль страивают в Сочи. В 2019 году главный приз получил фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова.