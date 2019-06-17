Военные показали поразительное видео с дозаправкой истребителей над морем

МиГ-31БМ выполнили сложный элемент на бешеной скорости

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выполнили воздушную дозаправку в районе полуострова Камчатка и над Тихим океаном.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский сообщил, что дозаправка прошла в рамках летной практики на высоте около 6500 метров при скорости 500 километров в час. Истребители заправлялись как одиночно, так и по парам. Топливо они получили от самолета-заправщика Ил-78М Дальней авиации ВКС России.

"В ходе тренировок в сложных погодных условиях истребители-перехватчики морской авиации ТОФ контактировали с выпущенной штангой воздушного танкера Ил-78М, выдерживая заданную скорость и дистанцию до полной заправки самолета. Всего за летную смену самолеты МиГ-31БМ осуществили более 20 подходов к танкеру", - говорится в сообщении Воскресенского, которое поступило в распоряжение ТВЦ.RU.

По словам военного, воздушная дозаправка - это один из сложнейших элементов летной подготовки. Его выполняют для увеличения тактического радиуса действий боевых самолетов.