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Военные показали поразительное видео с дозаправкой истребителей над морем

10:15
  • понедельник
  • 17 июня 2019

МиГ-31БМ выполнили сложный элемент на бешеной скорости

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выполнили воздушную дозаправку в районе полуострова Камчатка и над Тихим океаном. 
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Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский сообщил, что дозаправка прошла в рамках летной практики на высоте около 6500 метров при скорости 500 километров в час. Истребители заправлялись как одиночно, так и по парам. Топливо они получили от самолета-заправщика Ил-78М Дальней авиации ВКС России. 

"В ходе тренировок в сложных погодных условиях истребители-перехватчики морской авиации ТОФ контактировали с выпущенной штангой воздушного танкера Ил-78М, выдерживая заданную скорость и дистанцию до полной заправки самолета. Всего за летную смену самолеты МиГ-31БМ осуществили более 20 подходов к танкеру", - говорится в сообщении Воскресенского, которое поступило в распоряжение ТВЦ.RU.

По словам военного, воздушная дозаправка - это один из сложнейших элементов летной подготовки. Его выполняют для увеличения тактического радиуса действий боевых самолетов. 

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