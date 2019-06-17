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"Никуда его не отправляли": Алибасова удерживают в реанимации

10:39
  • понедельник
  • 17 июня 2019

У продюсера подскочила температура

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова, получившего ожог четвертой степени, оценили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 

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В больнице сообщили, что 72-летнего основателя группы "На-На" пока не собираются увозить на реабилитацию в горы Казахстана. Пациент по-прежнему находится в НИИ. "Пока еще в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером - 36,6. Сегодня утром - 36,8", - сообщил собеседник РИА Новости

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что его отец, который несколько дней находился в искусственной коме, начал узнавать сына и жену. По его словам, полученная продюсером рана еще не до конца зажила, поэтому риск внутреннего кровотечения сохраняется.  

Напомним, Алибасов попал в больницу 4 июня, когда случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", спутав его с соком иди питьевым йогуртом. Недавно стало известно, что его сын доволен врачами НИИ имени Склифосовского, однако хочет отправить отца на реабилитацию за границу, чтобы обеспечить продюсеру высокий уровень комфорта. 

Видео: Алибасова планируют отправить на лечение в Европу

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