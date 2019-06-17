Помпео призвал Иран вести себя как "нормальная нация"

В Вашингтоне всерьез опасаются начала боевых действий между США и Ираном

США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные авианосцы и ракетные комплексы Patriot в связи с атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил телеканал CNN. Вину за инцидент США возложили на Иран. Убедительных доказательств как обычно не представили. Зато пригрозили ответными мерами, которые не исключают военного вмешательства.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на американском телевидении, рассказал, что в Белом доме сейчас идут активные консультации, какие шаги предпринять в отношении Ирана. Эту страну Штаты давно обвиняют в попытках создать ядерное оружие. Теперь к этому добавились обвинения в атаках на танкеры.

"Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которая является нашей миссией", - заявил Помпео.

"Вы говорите про полный спектр вариантов. Это включает военный ответ?" – уточнили журналисты.

"Конечно, конечно. Президент рассмотрит все варианты. Мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие. Предыдущая администрация пошла по пути, который фактически гарантировал, что они смогут его получить. Поэтому мы вышли из нелепой ядерной сделки и предпринимаем действия, которые убедят Иран вести себя просто как нормальная нация", - сказал госсекретарь США.

Напомним, на прошлой неделе в Оманском заливе неизвестные совершили нападение на два танкера. Норвежский следовал из ОАЭ на Тайвань. Японское судно - из Саудовской Аравии в Сингапур. И сразу же последовали обвинения со стороны США. В качестве доказательств участия в нападениях иранских военных были предоставлены видеокадры, по которым однако невозможно судить, что за люди на катере и что они делают возле танкера, который, кстати, по видео также идентифицировать невозможно. В голландском МИД заявили: точной информации о виновниках атаки нет. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала к максимальной сдержанности. Но американскую позицию сразу же после конфликта поддержали сначала в Лондоне. Теперь в Израиле.

"Что касается агрессии Ирана в Оманском заливе, то все миролюбивые государства должны поддержать усилия Соединенных Штатов и президента Трампа, чтобы остановить эту опасную агрессию и обеспечить свободу плавания по международным маршрутам", - призвал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В американском военном ведомстве сообщили, что усилили свою морскую группировку в регионе. В Оманский залив отправлен еще один ракетный крейсер. Есть сообщения, что сейчас обсуждается какие еще силы необходимо перебросить в регион, при этом о сухопутных войсках, речи вроде бы, пока не идет. Госсекретарь отметил: президент Трамп очень не хочет развязывать очередную войну.

"Президент Трамп сделал все возможное, чтобы избежать войны. Мы не хотим войны. Но иранцы должны очень четко понимать, что мы будем продолжать предпринимать действия, чтобы сдержать его от такого поведения. Вчера я звонил своим коллегам по всему миру. Я уверен, что у нас будут партнеры, которые понимают эту угрозу", - заключил Помпео.

В Вашингтоне демократы и другие противники нынешней администрации Белого дома всерьез опасаются начала боевых действий. Однако в Сенате нет единого мнения по этому вопросу и немало тех, кто открыто призывает США начать военную операцию против Ирана.

"Мы можем дать военный ответ вовремя и способом по нашему выбору. Неспровоцированные атаки на коммерческое судоходство требуют ответного военного удара по Ирану", - сказал сенатор Том Коттон.

Через Оманский залив идёт один из самых крупных нефтяных путей мира. До пятой части всех углеводородов. Поэтому сохраняющаяся геополитическая напряженность в регионе сказывается на цене на нефть, которая с началом конфликта только растет. Трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".