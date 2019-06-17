Уехавшие на Украину крымчане побежали за российским гражданством

В МВД России уже поступило 125 заявлений

Обострение ситуации на Украине. До внеочередных выборов в Верховную Раду остаётся чуть больше месяца. Кандидаты вновь раздают обещания. Недовольные повышением цен на ЖКХ украинцы выходят на улицы. С новой силой разгорается и религиозный конфликт. Бывший глава так называемого Киевского патриархата Филарет заявил о желании восстановить своё патриаршество и пересмотреть прежние решения, которые и привели к созданию новой раскольнической церкви Украины.

Тем временем, как сообщили в МВД, бывшие жители Крыма подали заявления на получение паспортов России. Документы будут рассматривать до трех месяцев.

Пять тысяч гривен за газ. Увидев такие цифры в платежке, пенсионеры Чернигова, чья пенсия едва превышает две тысячи, вышли на улицу. И тут, словно бы случайно, им встретился лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Обещал помочь - в смысле требовать от правительства пересмотреть тарифы. Обещание своевременное - для Ляшко как для политика. До выборов в Верховную Раду чуть больше месяца. Будет ли результат - большой вопрос, ведь за предыдущие пять лет становилось только хуже. Впрочем, экс-президент Порошенко продолжает это время ставить себе в заслугу.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за те пять лет нашего единения, пять лет развития и создания фундамента Украины. Я твердо уверен, что этот наш путь будет продолжаться и далее. Мы создали независимую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. Мы приняли закон, защищающий наш язык. Мы создали сильные вооруженные силы", - сказал Петр Порошенко.

На Запад Украины Порошенко приехал теперь как лидер партии "Европейская солидарность" - тоже мечтает попасть в парламент. Но практически каждый из его тезисов может обернуться против кандидата. Ведь пять лет украинская армия стреляла по согражданам в Донбассе, закон "О языке" раскритиковали в странах Евросоюза, а получение автокефалии обернулось церковным расколом.

Обострение противостояния ожидается в ближайшие дни. Контролируемая Константинополем так называемая Православная церковь Украины обязала примкнувшие к ней приходы до конца июня пройти перерегистрацию. А бывший руководитель Киевского патриархата Филарет намерен в четверг созвать собор и восстановить свое патриаршество. Прозрением человека, который изначально сам призывал к расколу, это назвать трудно, скорее попыткой вернуть утраченную власть. В ответ адепты новой церкви пригрозили Филарету анафемой. Громы и молнии мечет сегодня и премьер-министр Гройсман. Обвинил Петра Порошенко в отсутствии политической воли в борьбе с коррупцией.

"Возьмите, к примеру, доходы бюджета за счет вывода экономики из тени и от борьбы с контрабандой. Что-то мне удалось сделать, но много чего не удалось, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебной. СБУ, прокуратура, таможенники. Мне было очень тяжело пробить, что-то поменять в этой системе, у меня не было никаких инструментов. Я надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, появятся условия для ее нормальной работы", - заявил премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

Такие заявления Гройсман делает неслучайно. Со своей партией "Украинская стратегия" он тоже намерен пройти в Верховную Раду и при этом отказывает в таком праве партиям Порошенко и Тимошенко. Впрочем, вопрос: состоятся ли выборы вообще, пока с повестки окончательно не снят. Конституционный суд начал рассматривать запрос группы народных депутатов в минувшую пятницу. После восьми часов дебатов был объявлен перерыв. В стенах Конституционного суда впервые в истории появился президент. И, судя по всему, Зеленскому там не понравилось.

"На Украине прошла судебная реформа, инициированная прежней властью. Но мы видим, что уровень доверия к суду не поднялся. Люди как не видели результатов, так и не видят", - заключил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

Главное, что сейчас нужно Зеленскому от Конституционного суда - признание законности его решения о роспуске Верховной Рады. А уже после выборов, не исключено, что серьезные изменения коснутся и служителей Фемиды.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".