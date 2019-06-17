Как Южная Америка пережила день без света

В некоторых районах электричества нет до сих пор

По меньшей мере 50 миллионов человек остались без света. В Аргентине, Уругвае, нескольких районах Бразилии, Чили и Парагвая - масштабный блэкаут. Остановились поезда, не работали магазины. Светофоры на дорогах вышли из строя. Внезапное отключение произошло из-за сбоя в системе энергоснабжения. Идёт расследование.

Буэнос-Айрес этой ночью было не узнать. Ни неоновых огней, ни ярких витрин, ни света в окнах. Улицы мегаполиса освещали разве что фары автомобилей да мигалки машин экстренных служб. Светофоры не работали.

Обесточенной оказалась не только аргентинская столица - почти вся территория республики. Пострадали и соседние страны - Чили, Уругвай, Бразилия и Парагвай. В итоге без света осталось полконтинента - более 50 миллионов человек. Беспрецедентный случай даже для Южной Америки, которая привыкла к частым, но небольшим отключениям электроэнергии. Жизнь в городах замерла.

- У меня всё воскресенье насмарку. Очень плохо. Я учусь в университете и не могу сделать домашнее задание. Холодильник не работает, продукты портятся. Пойду куплю свечей, а то кто знает, как долго всё это будет продолжаться.

Метро и пригородные поезда встали. Улицы мгновенно опустели. Даже при большом желании выйти из дома было проблематично - электрические замки на воротах зданий оказались заблокированы. В двух регионах Аргентины в этот день проходили местные выборы - ставить галочки в бюллетенях избирателям пришлось под свет мобильных телефонов. Аэропорты и больницы подключили к резервным генераторам. А вот бизнес понёс серьезные убытки. Большинство заведений в воскресенье так и не открылись.

- У нас сегодня ни одного покупателя. Ничего удивительного - кто захочет выходить из дома, когда нигде ничего не работает? Часть продуктов в морозильной камере уже испортились. Но делать нечего, приходится ждать.

Местные энергетические компании бросили все силы на восстановление подачи электроэнергии. О причинах блэкаута говорят расплывчато. Заявляют о некоем сбое в системе транспортировки и аварии на одной из крупнейших гидроэлектростанций. Рассматривается версия кибератаки, но она не является приоритетной.

"В первую очередь, я хочу принести извинения всем гражданам, которые пострадали от отключения. Мы выясним, почему произошло это экстраординарное событие. Оно не должно повториться. Как только мы поймем, в чем причина, сразу примем необходимые меры. Виновные будут наказаны", - пообещал министр энергетики Аргентины Густаво Лопетти.

Расследованием занимается специальная комиссия. По заявлению властей, на установление причин сбоя может уйти несколько недель. На большей части территорий, которые пострадали от блэкаута, энергоснабжение уже восстановлено. Однако несколько районов до сих пор остаются без света.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".