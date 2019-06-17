Подари жизнь: 8-летней Василисе нужна пересадка костного мозга

Лечение обойдется в три миллиона 700 тысяч рублей

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Василисы Швыряевой. Девочке восемь лет. У Васи - острый лимфобластный лейкоз. Необходима пересадка костного мозга и дорогостоящий препарат. Лечение обойдётся в три миллиона семьсот тысяч рублей. Помочь может каждый из нас.

- Видишь, какие все быстрые, кроме меня? Так нечестно.

Василиса изо всех сил старается прийти первой. В этой игре так много препятствий, но ведь и она - виртуальная - тоже не из слабаков. Похожа на неё прежнюю. Лёгкую, быструю, с копной кудрявых волос. А сейчас - тяжело ходить, тяжело дышать. И очень тяжело опять отвечать на одни и те же вопросы.

- Не тошнит? Рвоты нет? Кашель, сопли?

Её в клинике ласково называют Вася. А еще Васька или Василёк. Первый раз поступила сюда пять лет назад с острым лимфобластным лейкозом. Всё перенесла, вылечилась. Вернулась в родную Тулу, пошла в школу, на танцы. И вдруг - болезнь вернулась. Даже врачи не хотели в это верить, всё перепроверяли результаты анализов, брали пункцию - может, коллеги ошиблись? Но Вася снова здесь.

"Тебя отпустили на волю. Показали - вот всё! Свобода! И опять забирают в бокс. Это всегда психологически очень тяжело. Надо быть очень сильным, чтобы вот этот переломный момент преодолеть. И понять, что да, я буду бороться дальше. Да, я буду дальше воевать. Да, еще один бой - и всё. И дальше всё будет хорошо", - сказала врач-гематолог РДКБ Мадина Сохиева.

Вася оказалась сильным бойцом. Мама говорит - непонятно, кто кого больше поддерживает. У взрослых сейчас - один мучительный вопрос, на который нет ответа.

"Были очень хорошие прогнозы. Откуда это всё вылезло опять? Непонятно", - сказала мама Василисы Елена Швыряева.

А девочка о том, как пришлось бросить школу, родных, друзей, отменить все праздники и вернуться в клинику, говорит спокойно.

"Прям под Новый год практически попали. Думала, что сейчас со своими отмечу. Но, оказалось, нет. Не как всё хотелось", - рассказала Василиса.

Откуда берет силы - непонятно. Оказалось, Вася разработала свою систему выживания в экстремальных условиях.

"Например, если я в больнице - там что-нибудь переливают, там тромбики. То я всегда сажусь и играю", - продолжила она.

Тромбики на её языке - это тромбоциты. А игра - создание диковинных картин. "Картины, которые я делала. Вот еще одна такая же", - показывает Василиса.

Устала. Еле держится. Но продолжает рассказывать, как снимает мультики, клипы, фильмы. Там добро неизменно побеждает зло. Девочка будто торопится объяснить: она ко всему готова! Её спасение - пересадка костного мозга. Но делать её сейчас нельзя. Нужно срочно войти в ремиссию. Врачи использовали всё, что можно. Лейкоз не поддаётся.

"Собирался консилиум. Было принято решение о проведении таргетной терапии. Это уже препараты нового поколения. Такие, как "Блинцито", который очень хорошо себя показал у детей с острым лимфобластным лейкозом - в ситуациях, как у Васи", - пояснила Мадина.

Это лекарство спасло уже не одну жизнь. Оно вводится ребенку непрерывно на протяжении месяца. Васе нужно 23 флакона. Увы, но в больнице их нет – "Блинцито" еще не включен в перечень жизненно необходимых препаратов. Найти три миллиона 700 тысяч рублей семья Василисы не может. У девочки есть лишь одно богатство.

"Я очень ценю дружбу хорошую, хороших друзей. Вот, например, они меня даже в обиду не дают. Вот мне когда грустно, хочется домой, они мне говорят, поддерживают меня как-то. Ну ладно. Как-нибудь вылечимся и поедем", - сказала Василиса.

Помочь Василисе просто. Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. И подарить девочке жизнь.

Ольга Стрельцова, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".