В свиных стейках из 7 крупных магазинов нашли кишечную палочку

Некоторые образцы имеют сомнительную свежесть

"Росконтроль" проверил семь образцов охлажденных стейков из свинины, закупленных в торговых сетях "Мираторг", "Ашан", "Карусель", "Мясновъ", Selgros, "Билла" и "Глобус". Результаты исследования имеются в распоряжении ТВЦ.RU.

Специалисты проверили продукцию по 50 с лишним параметрам и установили, что образцы из "Мяснова" и "Карусели" имеют все признаки залежавшегося товара, в том числе посторонний запах, неплотную консистенцию и липкую поверхность. При варке мясо дало мутный бульон с хлопьями и запахом, который не свойственен свежему бульону.

Также выяснилось, что свинину торговой марки "Мясновъ" накачали растворами для увеличения веса. В мясе также обнаружен растительный углеводный компонент.

В стейках из магазина "Билла" эксперты обнаружили недопустимый уровень (в 10 раз выше нормы) микробной обсемененности мезофильной микрофлорой.

Во всем мясе специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки, говорится на сайте "Росконтроля". Их количество незначительно, тем не менее такое мясо при ненадлежащем хранении может представлять опасность для здоровья.

"Правильно проведенная термическая обработка сырого мяса - это достаточно эффективный способ борьбы с микрофлорой в продукте, в том числе с патогенной, - рассказала главный специалист экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" Ирина Аркатова. - При этом важно не пренебрегать важными правилами работы с сырым мясом: оно не должно соприкасаться с продуктами, которые в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке, разделочный инвентарь - доски, ножи, приборы, которые использовались при работе с сырым мясом, - не должны использоваться для разделки других продуктов, особенно готовых. После работы с сырым мясом их хорошо промывают и хранят отдельно от прочего инвентаря и посуды".

В итоге сотрудники "Росконтроля", рекомендовали покупать стейки из магазинов "Мираторг", "Ашан", Selgros, "Глобус". Мясо из "Карусели" попало в список товаров с замечаниями, а образцы из "Мяснова" и "Биллы" - в черный список.