"Это бесит!" Джоли разрушает новый роман Энистон и Питта

Анджелина взбесилась из-за того, что ее муж провел выходные со своей бывшей возлюбленной

Молчавшая много лет Дженнифер Энистон высказалась о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли. Слова звезды "Друзей" журналистам передал ее знакомый.

Американской актрисе якобы надоело, что она не может жить с Брэдом из-за истерик его почти бывшей жены. "Дженнифер в ярости из-за всего этого беспорядка, потому что она видит, что Энджи затягивает развод, просто чтобы саботировать ее отношения с Брэдом", - рассказал друг Энистон.

Джен уверена, что Питт "двигает небеса и землю, чтобы заставить Анджелину завершить развод", но Джоли не спешит подписывать документы. "Это бесит! Энджи снова разрушает отношения Энистон с Брэдом", - заявил изданию NewIdea знакомый актрисы.

Приятель голливудской звезды предположил, что Джоли взбесилась из-за того, что недавно ее муж провел выходные со своей бывшей возлюбленной. По данным СМИ, Энистон и Питт устроили романтическую поездку в Рим.

"Сначала Анджелина украла мужа Дженнифер и теперь она делает это снова, не давая им двигаться вперед. Джен думает, что Энджи получает какое-то удовольствие от затягивания развода. Тот факт, что она просто пытается причинить Джен боль, действительно огорчает", - посетовал друг актрисы.

Между тем газета The Sun пишет, Брэд Питт поручил своим адвокатам установить для Джоли крайний срок подписания их развода, если актриса и дальше будет затягивать процесс, ее оштрафуют. Суд длится уже несколько лет и Питт истощен бесконечными претензиями бывшей жены.