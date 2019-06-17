Прошло пять лет со дня гибели Игоря Корнелюка и Антона Волошина

Журналисты попали под минометный обстрел украинских силовиков

Ровно пять лет назад во время съёмок репортажа под Луганском погибли российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Они попали под обстрел украинских силовиков.

Позже следствие установило, что огонь был прицельным, отмечает "ТВ Центр". Журналисты выехали в район посёлка Металлист и города Счастье, расположенных под Луганском, чтобы сделать репортаж о беженцах, которых пытаются вывести из зоны боевых действий - местные ополченцы.

Владимир Путин наградил Игоря Корнелюка и Антона Волошина посмертно орденами "За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга".