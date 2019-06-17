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Собянин рассказал о новой программе помощи семьям с низким доходом

11:42
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Малоимущим гражданам помогут встать на ноги

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой программе помощи семьям с низким доходом. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте. 
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"На прошлой неделе на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1 начал работу специализированный центр "Моя карьера". Здесь помогают найти работу и решить сопутствующие проблемы москвичам с особыми потребностями. <...> На базе "Моей карьеры" мы планируем реализовать экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми", - написал мэр. 

Как пояснил Сергей Собянин, участниками программы станут семьи с детьми, в которых родители могут и хотят работать, но по объективным причинам испытывают сложности при трудоустройстве. Участвуя в программе, они смогут найти работу, увеличить доходы и изменить к лучшему свою жизнь. Участие в программе станет добровольным. Специалисты центра "Моя карьера" планируют работать только с мотивированными семьями, которые готовы приложить собственные усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему.  

"Участники программы не будут получать дополнительных денежных выплат. Главный "приз" - трудоустройство, благодаря которому семья сможет увеличить свой доход. В основе программы лежит семейный подход - работа с папой и мамой. Например, папе помогут с трудоустройством либо переходом на работу с более высокой зарплатой, а маме - подыщут хотя бы частичную занятость, если нет возможности работать полный рабочий день", - отметил он. 

Мэр добавил, что при желании участники программы смогут получить знания о том, как стать самозанятыми и начать свое дело. Кроме того, в рамках программы городские власти гарантируют сохранение ключевых социальных выплат: доплат к пенсии по потере кормильца, а также адресных детских пособий в течение трех лет. 

"Специалисты "Моей карьеры" не только предложат варианты трудоустройства, но и помогут устранить барьеры, мешающие выходу на работу. Если не хватает квалификации, можно будет пройти обучение - бесплатно и с выплатой стипендии", - рассказал Сергей Собянин. 

Мэр уточнил, что каждую семью возьмет на сопровождение персональный консультант, который будет рядом на всех этапах участия в программе - от первого визита до закрепления на рабочем месте.

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