Больная раком актриса Яковлева огласила свое последнее желание

Она не доживет до нового года, говорят врачи

61-летняя актриса Александра Яковлева, которой предсказывают скорую кончину из-за онкологического заболевания, рассказала о предательстве близких людей и попросила поклонников прийти на ее последний спектакль.

Александра Яковлева, которая уже два года принимает тяжелые лекарства с целью победить рак, пришла на программу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Она сообщила, что ей осталось жить примерно три месяца.

По словам кинозвезды, в последнее время с ней происходят "жуткие вещи". Сначала она разругалась с подругой, а потом ее "предал самый близкий человек". "Он знал, в каком я была состоянии, когда узнала о страшном диагнозе, и он меня предал. Я знаю, что нужно все всем прощать, но я с ним теперь постараюсь больше никогда не общаться. От этого предательства все в моей душе перевернулось", - заявила Яковлева, не назвав имени предавшего ее человека.

Также стало известно, что драматург Татьяна Москвина поставила ради Александры Яковлевой бенефисный спектакль, который состоится 19 июня в городе Пушкин. Актриса пригласила поклонников посетить спектакль, чтобы последний раз увидеть ее на сцене.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян призвал россиян исполнить просьбу больной звезды. "Есть такие случаи, когда следует просто проявить внимание к человеку и он снова хочет жить и творить. Наша любимая актриса Александра Яковлева, которую мы помним по ее блистательным ролям в фильмах "Экипаж" и "Чародеи", попала в беду, у нее онкология, но она не просит ни у кого лекарств или денег, она просит прийти ее поддержать в бенефисном спектакле. <…> Давайте поддержим ее, пусть в этот вечер у Александры будет аншлаг и не будет ни одного свободного места в зрительном зале. Она считает, что ей сейчас продлевают жизнь положительные эмоции, так давайте же ей их подарим", - сказал он ТВЦ.RU.