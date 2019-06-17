Россиянка трагически погибла в Таиланде

Врачам не удалось спасти ей жизнь

Мотоцикл насмерть сбил 35-летнюю женщину из России на юге тайского города Паттайя. В результате ДТП также пострадали два человека.

Как пишет портал Thaiger, авария произошла в ночь на субботу, 15 июня. Россиянка переходила дорогу. Сбивший ее мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль. Прибывшие на место происшествия врачи попытались спасти женщину, однако она умерла по дороге в больницу.

По некоторым данным, погибшую зовут Анна Ксина. Она была на отпуске вместе с друзьями.

Два человека, которые находились на мотоцикле, получили травмы различной степени тяжести. Детали происшествия выясняются.