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Россиянка трагически погибла в Таиланде

12:38
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Врачам не удалось спасти ей жизнь

Мотоцикл насмерть сбил 35-летнюю женщину из России на юге тайского города Паттайя. В результате ДТП также пострадали два человека. 
Известная российская певица потерялась в Таиланде

Как пишет портал Thaiger, авария произошла в ночь на субботу, 15 июня. Россиянка переходила дорогу. Сбивший ее мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль. Прибывшие на место происшествия врачи попытались спасти женщину, однако она умерла по дороге в больницу. 

По некоторым данным, погибшую зовут Анна Ксина. Она была на отпуске вместе с друзьями.

Два человека, которые находились на мотоцикле, получили травмы различной степени тяжести. Детали происшествия выясняются. 

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