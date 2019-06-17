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"Моральный бонус": Алсу получила новые привилегии после скандала на "Голосе"

13:17
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Башкирские власти удружили звезде

Певица Алсу, которая недавно оказалась в центре скандала из-за сомнительной победы ее дочери на шоу "Голос. Дети", получила право на повышенную пенсию, став народной артисткой Республики Башкортостан. 

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На днях врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присуждении артистке почетного статуса. Ей присвоили звание по случаю 100-летия республики. 

Музыкальный критик Александр Волков допустил в разговоре с URA.RU, что таким образом чиновники поддержали Алсу после скандала с ее дочерью Микеллой на "Голосе". "У телевизионщиков своя тусовка, у зрителей - своя, у олигархов - своя. Естественно, что члены одной тусовки пытаются подсластить неприятные пилюли своим людям", - заявил он. 

Критик и ведущий POP-KOPM-SHOW Евгений Бабичев, в свою очередь, выразил недоумение в связи тем почетом, который оказали певице: "Конкретно Алсу на музыкальном поприще особых успехов не показывает. Не за скандал же давать звание!" 

Между тем музыкальный продюсер Павел Рудченко объяснил, что региональные власти выдают звездам такие титулы, "чтобы поднять культурный вес своего региона, привлечь к нему внимание". А знаменитости в этом видят не столько материальный, сколько "моральный бонус", сказал Рудченко. 

В администрации главы Башкортостана сообщили, что народный артист республики получает надбавку к ежемесячной пенсии в размере примерно 800 рублей, но только при том условии, если он проживает в регионе. К тому же человек с таким статусом может воспользоваться единой денежной компенсацией за жилищно-коммунальные услуги. 

Ранее 11-летняя Микелла Абрамова рассказала о бессонных ночах после истории с накруткой голосов на детском "Голосе". Напомним, 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов шоу признали победителями. За победу им вручили по миллиону рублей.

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