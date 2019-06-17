Экс-посол России в Белоруссии Бабич получил новую должность

Как рассказали в Кремле, он займется вопросами интеграции

Уволенный в апреле с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич получил работу в Минэкономразвития. Об этом пишет Газета.ру. Распоряжение о назначении Бабича заместителем министра экономического развития России подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Белоруссии и назначил на его место Дмитрия Мезенцева. Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 года. До этого он был полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

В новой должности в МЭР Бабич займется интеграционной тематикой. "Он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

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