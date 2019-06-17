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В каких регионах России чаще всего болеют раком

13:48
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Жителям Курской области не повезло

Сотрудники Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена составили карту распространенности злокачественных новообразований. 
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Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на доклад "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году", показатель распространенности раковых заболеваний в прошлом году составил 2562,1 случая на 100 тысяч населения. Это на 39,5% выше, чем в 2008 году. 

Больше всего онкобольных выявили в Курской области (3331,1 случая), Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), а также в Калужской (3231,4), Псковской (3110,5) и Рязанской (3100,4) областях.

Реже всего от рака страдают в Дагестане (887 случаев на 100 тысяч населения), Тыве (993,1), Чечне (1044), Ингушетии (1179,3) и Республике Саха (1244,8). 

Также стало известно, что за десять лет вырос индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями - с 5,7 до 6,9. Наивысшие показатели отмечены в Республике Северная Осетия (8,4), Московской (8), Ленинградской (7,9) и Ростовской (7,9) областях. Низкие показатели зафиксировали в Республике Тыва (4,1), Чукотском автономном округе (4,7) и Магаданской области (5).

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