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Трамп нажил себе врагов, рассмешив Елизавету II

14:12
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Президент США рассказал, чем закончилась его веселая встреча с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп считает свою поездку в Великобританию удачной. Он также уверен, что королева Елизавета II наслаждалась его компанией.

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Как пишет Газета.ру, в интервью американскому телеканалу Трамп заявил, что для монарха это была "самая веселая встреча за последние 25 лет". По его словам, он рассмешил Елизавету II настолько, что у него возникли проблемы с королевскими чиновниками.

Представитель Букингемского дворца при этом отказался комментировать последние заявления американского президента. Сам Трамп не уточнил подробности инцидента.

В июне Дональд Трамп совершил трехдневный визит в Лондон по приглашению Елизаветы II. Королева пригласила его в Великобританию на годовщину высадки союзных войск в Нормандии.

Поведение американского лидера в Соединенном Королевстве вызвало волну недоумения и негодования в британском обществе. Как писали СМИ, Трамп позволил себе нетактичные выходки, нелицеприятные высказывания в адрес политиков и даже членов королевской семьи.

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