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Елизавета II отказалась прийти на крещение первенца Гарри и Маркл

14:33
  • понедельник
  • 17 июня 2019

У королевы много важных дел в июле

93-летняя королева Великобритании Елизавета II пропустит церемонию крещения первенца принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится в июле в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 

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Как пишет Express, на торжественную церемонию придут многие члены королевской семьи, однако самой монархини там не будет. По всей видимости, это связано с напряженным рабочим графиком Елизаветы и осложнениями, которые она испытывает во время путешествий в силу своего возраста. 

В начале следующего месяца королева отправится в свою шотландскую резиденцию Холируд-хаус, где 3 июля она запланировала прием в саду. 8 июля монаршая особа должна быть в графстве Кембриджшир. Все это время она будет находиться вдали от дома. 

В прошлом году Елизавета II пропустила крещение принца Луи - третьего ребенка принца Чарльза и Кейт Миддлтон. 

Ранее стало известно, что принц Гарри впервые показал лицо своего сына. По мнению поклонников королевской семьи, малыш похож на папу. 

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына

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