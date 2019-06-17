Звезда "Игры престолов" хотела другой смерти для своего героя

Концовкой сериала недовольны не только фанаты

Актриса Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер в сериале "Игра престолов", осталась недовольна финалом истории своей героини.

"Я хотела бы лучшей смерти для Серсеи", - поделилась Хиди в интервью The Guardian. По ее признанию, она почувствовала себя "выпотрошенной", когда прочла сценарий. Тем не менее, сценаристы не могли угодить всем, считает актриса.

В сериале Серсея Ланнистер погибла в объятьях своего брата Джейме под развалинами Красного замка, который разрушила Дейенерис Таргариен на драконе. Какая участь ее ждет в книгах Джорджа Мартина, пока неизвестно.

Далеко не все поклонники культового сериала остались довольны его финалом. В интернете даже появилась петиция с требованием переснять восьмой сезон.

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