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Звезда "Игры престолов" хотела другой смерти для своего героя

14:31
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Концовкой сериала недовольны не только фанаты

Актриса Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер в сериале "Игра престолов", осталась недовольна финалом истории своей героини.

"Я хотела бы лучшей смерти для Серсеи", - поделилась Хиди в интервью The Guardian. По ее признанию, она почувствовала себя "выпотрошенной", когда прочла сценарий. Тем не менее, сценаристы не могли угодить всем, считает актриса.

В сериале Серсея Ланнистер погибла в объятьях своего брата Джейме под развалинами Красного замка, который разрушила Дейенерис Таргариен на драконе. Какая участь ее ждет в книгах Джорджа Мартина, пока неизвестно.

Далеко не все поклонники культового сериала остались довольны его финалом. В интернете даже появилась петиция с требованием переснять восьмой сезон.  

Видео: реакция актеров на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

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Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
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