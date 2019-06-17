ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что обсудил Путин с коллегами из Туркмении, Узбекистана и Таджикистана

14:55
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Разговоры состоялись по телефону

Президент Владимир Путин в понедельник обсудил отношения России с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном. Он провел телефонные переговоры с президентами этих стран.

Беседа с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым прошла по инициативе Ашхабада. Главным вопросом стало дальнейшее укрепление стратегического партнерства, а также развитие торгово-экономических связей.

С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Путин продолжил обсуждение тем, которые лидеры затронули ранее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он состоялся на прошлой неделе в Бишкеке, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Путин поблагодарил за гостеприимство президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который несколько дней назад принял еще один международный форум - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.