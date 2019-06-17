Что обсудил Путин с коллегами из Туркмении, Узбекистана и Таджикистана

Разговоры состоялись по телефону

Президент Владимир Путин в понедельник обсудил отношения России с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном. Он провел телефонные переговоры с президентами этих стран.

Беседа с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым прошла по инициативе Ашхабада. Главным вопросом стало дальнейшее укрепление стратегического партнерства, а также развитие торгово-экономических связей.

С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Путин продолжил обсуждение тем, которые лидеры затронули ранее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он состоялся на прошлой неделе в Бишкеке, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Путин поблагодарил за гостеприимство президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который несколько дней назад принял еще один международный форум - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.