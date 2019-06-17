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Эсеры вернули россиянам 57 миллиардов рублей

15:01
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Сергей Миронов встретился с Владимиром Путиным

Юридическую помощь людям, борьбу с коррупцией и другие темы обсудил в понедельник в Кремле президент России Владимир Путин с лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Такие встречи с руководителями фракций Госдумы президент проводит регулярно.

Миронов рассказал главе государства о законодательных инициативах. В частности, о законопроекте, в котором предлагаются критерии для оценки деятельности губернаторов и правительства. Он также доложил президенту об успешной работе центров по юридическому консультированию граждан. В них россиянам разъясняют их права и учат отстаивать свои интересы.

"Вы знаете, у нас есть практика регулярных встреч с руководителями фракций. Мне всегда интересно и полезно узнать вашу позицию по ряду ключевых вопросов развития, по текущей ситуации. Поэтому сегодня давайте проведем широкую беседу, как говорится, открытый разговор с вами. Надеюсь услышать от вас интересные предложения, Ваши оценки работы исполнительных органов власти, в общем, такая свободная дискуссия. Я рад вас видеть", - заявил президент.

Руководитель партии "Справедливая Россия передал Путину презентацию о работе центров защиты прав граждан, передает "ТВ Центр".

"В декабре 2014 года, когда я с Вами встречался, я рассказал о такой идее, чтобы эти центры помогали людям знать свои права. Вы одобрили, и вот за прошедшие уже пять лет более 57 миллиардов рублей было людям возвращено благодаря усилиям этих центров", - отметил Миронов.

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