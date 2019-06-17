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ЦИК усилит контроль за выдачей бюллетеней на избирательных участках

15:10
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Речь идет о цифровых избирательных участках

Центризбирком создаст специальную рабочую группу, которая проконтролирует процедуру выдачи бюллетеней на цифровых избирательных участках. Об этом говорится в новом постановлении ЦИКа, передает "ТВ Центр".

В понедельник документ рассмотрели на заседании комиссии в Москве. Группа должна быть сформирована до начала августа. 8-го сентября в России состоится Единый день голосования. Выборы пройдут на различных уровнях. Впервые будет использован комплекс цифровых избирательных участков. Мобильные терминалы установят в столице. Они не подключены к интернету, что исключает любую возможность воздействия на результаты извне.

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