ЦИК усилит контроль за выдачей бюллетеней на избирательных участках

Речь идет о цифровых избирательных участках

Центризбирком создаст специальную рабочую группу, которая проконтролирует процедуру выдачи бюллетеней на цифровых избирательных участках. Об этом говорится в новом постановлении ЦИКа, передает "ТВ Центр".

В понедельник документ рассмотрели на заседании комиссии в Москве. Группа должна быть сформирована до начала августа. 8-го сентября в России состоится Единый день голосования. Выборы пройдут на различных уровнях. Впервые будет использован комплекс цифровых избирательных участков. Мобильные терминалы установят в столице. Они не подключены к интернету, что исключает любую возможность воздействия на результаты извне.