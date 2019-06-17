"Лидеры России" провели мастер-классы в "Артеке"

Молодые управленцы прошли специальное обучение

Финалисты конкурса "Лидеры России" раскрыли воспитанникам лагеря "Артек" секреты успешной карьеры.

Молодые управленцы поделились с ребятами личным опытом и рассказали, как достичь профессиональных высот. "Уроки лидерства" состоялись в день рождения Международного детского центра. В мероприятиях приняли участие около шестисот школьников, передает "ТВ Центр".

"По всей стране в летних лагерях сегодня проходят уроки лидерства. И победители конкурса "Лидеры России" принимают в нем участие. Более ста человек прошли обучение, подготовились и инвестируют свое время, чтобы провести эти уроки", - рассказала председатель клуба "Эльбрус", победитель конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова.