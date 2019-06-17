Видео пожара в Москве, унесшего жизни двух человек

Многоэтажка вспыхнула в ночь с воскресенья на понедельник

Два человека погибли в результате крупного пожара в многоэтажке на севере Москвы. Огонь вспыхнул около двух часов ночи на улице Адмирала Макарова. Пламя быстро охватило этажи с девятого по 12. В основном, горели балконы.

Как сообщает "ТВ Центр", из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе четверо детей. Одного из жителей госпитализировали. Во время разбора завалов в квартире, где, предположительно, и начался пожар, спасатели обнаружили тела 70-летних мужчины и женщины. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.