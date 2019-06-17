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Детские соревнования в Подмосковье закончились страшной трагедией

15:51
  • понедельник
  • 17 июня 2019

11-летний участник гонок получил 40% ожогов тела

Следователи проводят проверку инцидента в подмосковном Пушкине. В минувшие выходные, на детских соревнованиях по кроссу сильные ожоги получил 11-летний участник гонок.

Во время заезда машина перевернулась и загорелась. Мальчик получил травмы и 40% ожогов тела. Его госпитализировали в местную больницу, а позже перевели в Московскую клинику имени Сперанского, передает "ТВ Центр".

К организации таких соревнований - всегда повышенные требования. В частности, размещение огнетушителей на территории и обязательное дежурство скорой помощи. Все ли правильно было сделано в этот раз и насколько быстро мальчику оказали медицинскую помощь, сейчас выясняется.

"Организовано проведение доследственной проверки. К настоящему времени опрошен организатор детских соревнований, он же является отцом пострадавшего мальчика. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сказала старший помощник ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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