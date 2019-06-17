Недовольным переплатами жителям дома в Москве посоветовали переехать

Такое предложение получили от правления ЖСК жители дома на Ярославском шоссе

Не хотите платить за квартиру по повышенным тарифам - переезжайте. Такое предложение получили от правления своего ЖСК жители одного из домов на Ярославском шоссе. Долги растут, а часть денег, которые были на счету кооператива и вовсе заморожены - у банка, где они хранились, отозвали лицензию. Есть ли выход из ситуации?

- Очень часто закрыто, в рабочие часы они не бывают на месте.

Ни вывески, ни сообщения о часах приема. Правление ЖСК "Ярославна" - на первом этаже дома. Но достучаться до сотрудников жильцы не могут.

- Светлана Валентиновна, почему вас сейчас нет на рабочем месте? - Потому что я на больничном.

Вот и получается, что насущные проблемы дома людям приходится решать самим. "Из этой сметы видно, что на управленческие расходы с нас собирают 1 миллион 852 тысячи рублей", - рассказала житель дома №120 к.2 по Ярославскому шоссе Жанна Шраге. А, собственно, чем занимается правление?

- Расчеты кто делает? Договора со всеми организациями кто заключает?

Вот только счёт часто оказывался не в пользу людей. Несколько лет платежи за отопление значительно завышались! Жилинспекция уже выносила правлению предписание вернуть незаконно собранные деньги.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.