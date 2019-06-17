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Собянин изложил суть новой программы поддержки малоимущих семей с детьми

16:14
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Помощь можно получить в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского

Москве запущена новая программа помощи семьям с низким доходом. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет не о денежных выплатах. Например, главе семьи помогут с трудоустройством, либо переходом на работу с более высокой зарплатой, а маме подыщут хотя бы частичную занятость, если нет возможности трудиться полный день. Участие в программе добровольное, отмечает "ТВ Центр". Каждую семью возьмет на сопровождение персональный консультант. Помощь можно получить в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского, который был открыт на прошлой неделе.

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