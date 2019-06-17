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Пассажиру метро вернули забытый пакет с деньгами

16:36
  • понедельник
  • 17 июня 2019

В сумке нашли более миллиона рублей

Москвичу вернули более миллиона рублей, которые он потерял в метро. Обнаружил бесхозный пакет бдительный пассажир - в вестибюле станции "Октябрьская". Сам открывать не рискнул - обратился к дежурному, тот вызвал полицейского. И только в присутствии стража порядка сумку решили осмотреть.

"Мы посмотрели - всё нормально: то, что там бесхоз был, не взрывчатые вещества, ничего, просто деньги. И Юрий, дежурный по станции, взял, и мы пошли считать деньги", - рассказал инспектор службы безопасности станции "Октябрьская" Московского метро Борис Христюк.

Насчитали один миллион 300 тысяч рублей. Хозяин нашёлся быстро: собственно, со станции он никуда и не уезжал - метался по вестибюлю в поисках потерянных денег. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения - убедились, что находка принадлежит именно этому человеку, и только затем вернули пакет.

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