В Пушкинском музее покажут работы Моне и Пикассо из коллекции Щукина

Крупнейшая в мире коллекция искусства европейского модернизма - в собрании московского купца Сергея Щукина - воссоединяется

Сенсация в мире живописи! Выставка, которую нельзя пропустить, открывается в Пушкинском музее! Коллекция Сергея Щукина - снова на одной площадке! Правда, на время - всего на три месяца. Зато можно детально рассмотреть уникальные работы модернистов, которые купец собирал всю жизнь. Кстати, со многими полотнами широкая публика познакомилась только благодаря Щукину.

В залах Пушкинского - лучшее в мире собрание французской живописи! Импрессионисты, фовисты, кубисты, модернисты. Гордость и слава российских музейных фондов!

В Белом зале, где в 1948 году делили коллекцию между двумя музеями - Пушкинским и Эрмитажем- огромное полотно Матисса. Это танец эмоций и страстей - символ коллекции Сергея Щукина - передает и сегодняшнее настроение! Панно, написанное по заказу русского купца, висело на самом видном месте в знаменитом особняке коллекционера. И теперь ярчайшее произведение XX века представлено отдельно!

"Сзади меня есть танец. Видите: руки обрываются в этом сильном хороводе? Есть какое-то открытие, как будто хоровод не совсем закончен. Это метафора этой выставки", - сказал внук Сергея Щукина Андре-Марк Делок-Фурко.

Танец продолжается! Собранная из нескольких музеев коллекция Сергея Щукина насчитывает около 150 произведений живописи и скульптуры. Картины Моне, Сезанна, Матисса, Гогена, Пикассо, Дерена, Руссо. Только две работы из этой коллекции находятся за границей!

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.