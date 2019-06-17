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Бари Алибасова выписали из больницы

15:01
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Продюсера ожидает длительная реабилитация

Бари Алибасова отпустили домой. Продюсер выписан из НИИ имени Склифосовского. Теперь его ожидает длительная реабилитация, которую музыкальный деятель будет проходить в окружении семьи.
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"Мы получили анализы, и я его сейчас вывез", - заявил Алибасов-младший в беседе с ТАСС. Сын продюсера отметил, что отвез отца в секретное место, чтобы оградить от излишнего внимания СМИ. Там за Бари Каримовичем будет ухаживать его жена  Лидия Федосеева-Шукшина.

По словам сына, у продюсера сохраняются проблемы с памятью, начавшиеся после выхода из медикаментозного сна. Между тем он вспомнил свою жену, сына и любимого кота.

Напомним, 72-летнего Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он получил ожог желудка четвертой степени, по ошибке выпив жидкость для очистки труб. Из-за ЧП Бари Каримович может получить инвалидность.

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