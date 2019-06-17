Старая мебель и ковры: как живут родители Зеленского

Они рассказали об отношении сына к России

Родители президента Украины Владимира Зеленского живут в типичной советской многоэтажке в Кривом Роге. У них четырехкомнатная квартира. А дом, судя по фотографиям, давно нуждается в ремонте.

Тем не менее, отец главы государства Александр Семенович утверждает, что если и ремонтировать дома, то по всей Украине, а не только в их городе. Также он отметил, что он и супруга Римма Владимировна отказываются от постоянных предложений со стороны сына переехать в Киев.

Фотографии из квартиры родителей Зеленского опубликовало издание Tengrinews.kz. Внутри много старой – еще советской – мебели. На полу лежат красные ковры.

Сам Александр Семенович, являющийся завкафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, утверждает, что неплохо получает. К тому же, у него есть пенсия.

"Я скромный человек. А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда еще, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (Римма Зеленская, - прим. ред.) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье и всё", — признался отец президента Украины.

Говоря о политике Владимира Зеленского, его родители отметили, что хотят видеть мир в стране. "Ну, когда он говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо", - признался Зеленский-старший.

Ранее пользователи Сети прокомментировали внешний вид родителей Зеленского, когда те пришли голосовать за сына на избирательных участках 21 апреля 2019 года. Многих он поразил. Народ отметил, что чета Зеленских оказалась обычными и очень милыми людьми.

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Видео: отец Зеленского поразил народ своим видом на выборах