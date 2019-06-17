ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Муж Елизаветы II потерпел крах в борьбе против Меган Маркл

15:39
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Принц Филипп рад, что внук его не послушался

98-летний принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, советовал принцу Гарри не вступать в брак с бывшей актрисой Меган Маркл. 

Елизавета II отказалась прийти на крещение первенца Гарри и Маркл
Принц Гарри впервые показал лицо сына Меган Маркл
Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох

The Sun пишет со ссылкой на свой источник, что такой совет принц Филипп дал внуку, когда его роман с Маркл приобрел серьезный характер. "С актрисами развлекаются, на актрисах не женятся", - якобы заявил тогда муж королевы.   

Принц Гарри не послушался деда, чему тот сейчас, по всей видимости, очень рад. Ведь принц Филипп хорошо ладит с принцем Гарри. Он был на его свадьбе, несмотря на проблемы со здоровьем. Принц одним из первых увидел первенца Гарри и Маркл. А недавно супруги поздравили принца Филиппа, ласково назвав его "дедулей".  

Ранее сообщалось, что принц Уильям тоже советовал брату не торопиться с женитьбой на Меган Маркл. Якобы из-за этого между братьями произошел серьезный конфликт, который длится до сих пор. 

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына

Читайте также:
Главное сегодня
Принц Гарри и Принц Филипп
Принц Гарри и Принц Филипп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.