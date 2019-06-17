Муж Елизаветы II потерпел крах в борьбе против Меган Маркл

Принц Филипп рад, что внук его не послушался

98-летний принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, советовал принцу Гарри не вступать в брак с бывшей актрисой Меган Маркл.

The Sun пишет со ссылкой на свой источник, что такой совет принц Филипп дал внуку, когда его роман с Маркл приобрел серьезный характер. "С актрисами развлекаются, на актрисах не женятся", - якобы заявил тогда муж королевы.

Принц Гарри не послушался деда, чему тот сейчас, по всей видимости, очень рад. Ведь принц Филипп хорошо ладит с принцем Гарри. Он был на его свадьбе, несмотря на проблемы со здоровьем. Принц одним из первых увидел первенца Гарри и Маркл. А недавно супруги поздравили принца Филиппа, ласково назвав его "дедулей".

Ранее сообщалось, что принц Уильям тоже советовал брату не торопиться с женитьбой на Меган Маркл. Якобы из-за этого между братьями произошел серьезный конфликт, который длится до сих пор.

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