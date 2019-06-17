Обдуривший Алибасова мошенник раскаялся в содеянном

Часть денег он все же придержал

Мошенник, который подсунул Бари Алибасову не того кота, извинился перед семьей продюсера за свой поступок.

Он признался, что ему срочно нужны были деньги. Тогда мужчина решил выдать соседского кота Осириса за Чучу и получить от представителей продюсера вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Менеджеры артиста не сразу проверили "достоверность" животного и отдали награду аферисту.

Спустя некоторое время истинные хозяева Осириса, услышав новость о Чуче, поняли, куда делся их кот и пригрозили похитителю полицией. Тогда нерадивому мужчине пришлось все рассказать. Он вернул семье Алибасова 550 тысяч рублей, а 250 тысяч обещал вернуть позже, признавшись, что "подрастратился", пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Однако на этом история не закончилась. "Ненастоящего Чучу" отдали одной из фанаток группы "На-на", а она наотрез отказалась возвращать животное в семью. Теперь разговаривать с несговорчивой кошатницей будет солист группы Владимир Политов после возвращения из гастрольного тура.

Канадский сфинкс Чуча сбежал из квартиры музыканта 12 июня, испугавшись большого наплыва людей. Спустя три дня его нашли в Столовом переулке в центре школы кунг-фу "Ша-Фут-Фань". Настоятель отказался от вознаграждения.

Ранее стало известно, что Бари Алибасова, который несколько дней назад по ошибке выпил жидкость для очистки труб, выписали из больницы. Ему предстоит длительная реабилитация. Три дня он пробудет в Подмосковье, где за ним будут ухаживать сын продюсера Бари Алибасов-младший и супруга Лидия Федосеева-Шукшина. Затем Алибасова увезут в Казахстан, где для него подготовили горное шале и личный вертолет, пишет агентство "Москва". Там с продюсером будут работать высококвалифицированные врачи.