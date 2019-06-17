Как выбрать вкусную клубнику

Ягода должна легко раздавливаться языком

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору вкусной и полезной клубники.

В первую очередь нужно обращать внимание на место произрастания клубники. Лучше выбирать ягоду, выращенную в южных краях России или в бывших республиках Советского Союза. Она поступает на прилавки во вторую неделю июня. Крымскую клубнику брать не стоит, поскольку на полуострове сухой климат.

Более вкусной и полезной будет ягода, выращенная в естественных условиях, а не тепличных. Во втором случае клубника будет жесткой и не ароматной. Все, что продается в холодное время года, – привозная тепличная ягода из Сербии, Греции, Польши. Ее обрабатывают антибиотиками для транспортировки, однако они не вредны для человека.

Также стоит обращать внимание на форму и цвет клубники. Она не должна быть очень крупной и слишком красной. У тепличных ягод плод более вытянут, а хвостик — длинный. "Оптимальный вариант – упругая, но при этом нежная, раздавливающаяся во рту языком", - рассказала News.ru агроном Елизавета Тихонова.