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Как выбрать вкусную клубнику

16:19
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Ягода должна легко раздавливаться языком

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору вкусной и полезной клубники.

В первую очередь нужно обращать внимание на место произрастания клубники. Лучше выбирать ягоду, выращенную в южных краях России или в бывших республиках Советского Союза. Она поступает на прилавки во вторую неделю июня. Крымскую клубнику брать не стоит, поскольку на полуострове сухой климат.

Более вкусной и полезной будет ягода, выращенная в естественных условиях, а не тепличных. Во втором случае клубника будет жесткой и не ароматной. Все, что продается в холодное время года, – привозная тепличная ягода из Сербии, Греции, Польши. Ее обрабатывают антибиотиками для транспортировки, однако они не вредны для человека.

Также стоит обращать внимание на форму и цвет клубники. Она не должна быть очень крупной и слишком красной. У тепличных ягод плод более вытянут, а хвостик — длинный. "Оптимальный вариант – упругая, но при этом нежная, раздавливающаяся во рту языком", - рассказала News.ru агроном Елизавета Тихонова.

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