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Lada с российскими военными сделала "сальто" при попытке разворота (видео)

17:08
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Инцидент произошел на конкурсе

Во время всеармейского конкурса "Дорожный патруль" автомобиль Lada Vesta с сотрудниками военной автомобильной инспекции перевернулся. Это произошло на полигоне "Ногинский" в Подмосковье при попытке выполнить "полицейский разворот", сообщает ТВЦ.RU.

В Сети оказалась видеозапись, на которой видно, как автомобиль едет назад. Он на высокой скорости проезжает дорожные ограничители, после чего, выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Тут неожиданно машина сделала сальто. Она перевернулась и приземлилась на колеса. К автомобилю тут же прибежали другие инспекторы. Водитель вышел из машины, но передвигался с трудом. О других пострадавших не сообщалось.

Всеармейский конкурс "Дорожный патруль" проходил с 12 по 15 июня. Победители и призеры всеармейского этапа соревнований примут участие в международном конкурсе, который пройдет в Иране в августе.

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