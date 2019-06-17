В "Домодедово" установили лазерные алкотестеры

Пьяные сотрудники не смогут попасть на работу

В московском аэропорту "Домодедово" теперь работают специальные устройства, которые позволят проверять сотрудников на алкогольное опьянение. Все благодаря лазерным алкотестерам, отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Эти приборы помогут установить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за одну секунду. Оборудование позволит "Домодедово" автоматизировать медицинский контроль, а также оперативно получать результат проверки без привлечения дополнительных ресурсов.

Алкотестеры работают на контрольно-пропускном пункте, передает ТАСС. "Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения", - отметили в пресс-службе.

Как сообщает "Интерфакс", компания разместила соответствующий заказ на сайте госзакупок в декабре 2018 года. Стоимость контракта составила 34 миллиона рублей.