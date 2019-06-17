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Изуродовавшая десятки женщин косметолог получила срок

17:09
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Пострадавшие получили "неизгладимые изменения лица"

Савеловский суд Москвы приговорил лжекосметолога Наталью Коростелеву к 5,5 годам колонии за то, что она изуродовала лица 19-ти пациенток. Ее ассистентки получили условные сроки.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей. По версии следствия, Коростелева вместе с сообщницами Екатериной Егоровой и Саният Яикбаевой открыли косметологический кабинет на Ленинградском проспекте.

На оказание медицинских услуг у женщин не было лицензии. Из-за их инъекций пострадали 19 женщин, которые получили "неизгладимые изменения лица" и психологические травмы, пишет ТАСС.

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