Изуродовавшая десятки женщин косметолог получила срок

Пострадавшие получили "неизгладимые изменения лица"

Савеловский суд Москвы приговорил лжекосметолога Наталью Коростелеву к 5,5 годам колонии за то, что она изуродовала лица 19-ти пациенток. Ее ассистентки получили условные сроки.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей. По версии следствия, Коростелева вместе с сообщницами Екатериной Егоровой и Саният Яикбаевой открыли косметологический кабинет на Ленинградском проспекте.

На оказание медицинских услуг у женщин не было лицензии. Из-за их инъекций пострадали 19 женщин, которые получили "неизгладимые изменения лица" и психологические травмы, пишет ТАСС.