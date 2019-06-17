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Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП

16:59
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Нарушителю теперь грозит до 15 лет лишения свободы

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно тексту закона, за причинение тяжкого вреда, виновнику "пьяного" ДТП теперь будет грозить от трех до семи лет тюрьмы, вместо четырех. В случае гибели человека - до двенадцати лет лишения свободы, а в случае гибели двух и более человек - от восьми до пятнадцати лет (ранее - до девяти лет).

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