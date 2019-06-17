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Рассказ Михалковой о тяжелой работе в "Уральских пельменях" восхитил россиян

17:32
  • понедельник
  • 17 июня 2019

Ей пришлось учить татарский язык и садиться на шпагат

Актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала, о том, что ради выступлений в популярном шоу, ей пришлось научиться очень многому. Свой пост она выложила в Instagram.

На фото Михалкова запечатлена рядом с арфой. Она написала, что специально для работы на сцене она научилась "садиться на шпагат, ездить на скейте, говорить по-татарски, играть на арфе".

Признание артистки привело в восторг многих подписчиков, пишет "Дни.ру". "Это же круто! Сколько у вас плюсов", "Умница! Всегда приятно на вас смотреть! Пример для подражания!". Кто-то отметил ее профессиональный рост.

При этом нашлись и те, кто со скепсисом отнесся к заявлению Михалковой. В частности, отмечалось, что ее способность садиться на шпагат прошла мимо некоторых зрителей. Кроме того, часть комментирующих отметила, что звезде "Уральских пельменей" было бы неплохо научиться играть на гитаре.

Ранее Михалкова опубликовала у себя в Instagram короткий ролик с последнего занятия из спортзала, в котором она работает со штангой с распущенными волосами. До этого она призналась, что силком тащит себя на тренировки, но все-таки предпочитает бороться с ленью и держать себя в форме.

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